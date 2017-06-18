Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 17:47

Hakkari’de 268 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari-Van karayolunda bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında 268 kilo esrar ele geçirildi.

Hakkari’de 268 kilo esrar ele geçirildi

18 Haziran 2017 17:47


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ilimiz merkez Sarıtaş köyü yakınlarına yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve batı illerine sevk edileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 17.06.2017 günü 36 saatlik fiziki takip sonucu yapılan operasyon neticesinde 268 kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir. V.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:30
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:10
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!