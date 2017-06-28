Hakkari’de 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “28 Haziran 2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta yapılan aramada; aracın değişik noktalarında zulalanmış vaziyette toplam 52 kilo 700 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.