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24 Kasım 2017 09:53

Hakkari’de 600 öğrenciye kışlık ayakkabı desteği

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) tarafından yardıma muhtaç 600 öğrenciye kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Hakkari’de 600 öğrenciye kışlık ayakkabı desteği

24 Kasım 2017 09:53


HATSO Başkanı Servet Taş, eğitime olan desteklerinin devam ettiğini söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’dan 600 öğrenci için kışlık ayakkabı talebinde bulunduklarını ifade eden Taş, İstanbul’daki Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından gönderilen 600 çift kışlık ayakkabıyı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullara dağıttıklarını söyledi. Taş, “Gönderilen ayakkabılar 5 ilköğretim ve ortaokuldaki eğitimlerini sürdüren 7-14 yaş grubu 600 öğrenciye dağıtıldı. Çocuklarımızın sevinmesine vesile olan başta İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar olmak üzere Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfına Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür ederek, şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Okul müdürlüklerine teslim edilen kışlık ayakkabılar, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin tarafından öğrencilere dağıtıldı.




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