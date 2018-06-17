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17 Haziran 2018 10:04

Hakkari’de bayram geleneği bozulmadı

Hakkari’de yıllardır devam eden bayram geleneği Hakkari’nin Durankaya beldesinde bozulmadı.

Hakkari’de bayram geleneği bozulmadı

17 Haziran 2018 10:04


Gelenek ve göreneklerin tarih boyunca devam ettiği Hakkari’de bayram gelenekleri sevindirmeye devam ediyor. Bayrama bir gün kala baklava ve tandırda çöreklerin hazırlayan aileler bayram günü evlerini ziyaret eden misafirlere ikramlarda bulunarak hünerlerini sergiliyorlar. Şeker ikramından ziyade ise bazı aileler ise eski gelenek ve görenekleri yeniden yaşatarak misafirlerine öğle yemeğinde kavurma ziyafeti vermenin mutluluğunu yaşıyor. Bayram geleneğinin bozulmadığı Hakkari’nin Durankaya Beldesi Yeni Mahallesi sakinleri ise Ensar camisinde bayram namazını kıldıktan sonra toplu bir şekilde bayramlaşarak daha sonrada tek tek köydeki evlere giderek bayramlarını kutladılar. Huzur ve güvenin sağlanması için hep dua ettiklerini belirten Durankaya Beldesi sakinleri, bayramların birlik, beraberlik ve huş görü günü olduğunu ifade ederek tek istediklerinin bölgeye huzurun gelmesi olduğunu ifade ettiler.




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