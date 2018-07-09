Hakkari’de biyolojik çeşitlilik envanteri çıkartılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde uygulanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Hakkari’de biyolojik çeşitliliğinin tespit edilerek detaylı bir envanter çıkarılması için 2018 yılı içerisinde proje ihalesi yapılarak çalışmalara başlandığı belirtildi. Hakkari Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2018-2019 döneminde tamamlanması planlanan proje kapsamında saha çalışmaları başladı. Hakkari’nin tüm yüzölçümü içinde karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme işi, Hakkari Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü kontrolünde arazi çalışmaları başlamış ve Kasım 2019 tarihine kadar arazi çalışmaları devam edecek olup, proje sonunda ilimizin biyolojik çeşitlilik envanteri tamamlanmış olacaktır. Bu iş kapsamında Memeli Uzmanı Doç. Dr. Alaettin Kaya, İç Su Balıkları Uzmanı Dr. Tarık Çiçek, sürüngen uzmanı Doktorant Nedret Yakalı Evsen ve çift yaşar uzmanı Uzman Biyolog Muhammet Kor, Hakkari Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Necmettin Yılmaz öncülüğünde ve kurum çalışanları eşliğinde çalışmalar başlatıldı. Otluca, Durankaya, Kaval, Üzümcü, Geçimli, Geçitli, Taşbaşı, Üzümlü, Çığlı, Kamışlı, Yüksekova Nehil Sazlığı, Yeşiltaş, Korgan Öveç, Boğazköy ve Şemdinli civarındaki çeşitli ekosistemlerde 45 günlük arazi çalışmasının 7 günü tamamlanmıştır. Bundan sonra planlanan zamanlarda arazi çalışmalarına devam edilecektir. Bu arazi çalışmaları kapsamında tespit edilen türlerin Hakkari ve Türkiye için oldukça önemli bulgular olduğu görülmektedir” denildi.