Hakkari’de coşkulu Ramazan geceleri

Bir süreden beridir hiçbir asayiş olayının meydana gelmediği Hakkari, huzurunu yaşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gece geç saatlere kadar kent merkezinin dolup taştığı ve vatandaşların caddelerde yürümekte güçlük çektiği Hakkari’de, protokol üyelerinin her akşam halkın arasına katılması ise yöre sakinlerini sevindiriyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, halkın arasına katıldılar.

Hakkari Belediyesi tarafından trafiğe kapatılan Bulvar Caddesi üzerinde halkın arasına katılarak aynı masalarda çay içip sohbet eden protokol üyeleri, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ettiler.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere tüm protokol üyelerinin her akşam halkla birlikte olduğunu ifade eden vatandaşlar, renkli geçen Ramazan gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür ettiler.