Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 10:54

Hakkari’de coşkulu Ramazan geceleri

Huzur ve güvenin sağlandığı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği Hakkari’de, protokol üyeleri de halkla birlikte Ramazan gecelerine katılıyor.

Hakkari’de coşkulu Ramazan geceleri

25 Mayıs 2018 10:54


Bir süreden beridir hiçbir asayiş olayının meydana gelmediği Hakkari, huzurunu yaşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gece geç saatlere kadar kent merkezinin dolup taştığı ve vatandaşların caddelerde yürümekte güçlük çektiği Hakkari’de, protokol üyelerinin her akşam halkın arasına katılması ise yöre sakinlerini sevindiriyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, halkın arasına katıldılar.


Hakkari Belediyesi tarafından trafiğe kapatılan Bulvar Caddesi üzerinde halkın arasına katılarak aynı masalarda çay içip sohbet eden protokol üyeleri, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ettiler.


Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere tüm protokol üyelerinin her akşam halkla birlikte olduğunu ifade eden vatandaşlar, renkli geçen Ramazan gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç