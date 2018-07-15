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15 Temmuz 2018 10:41

Hakkari’de ‘Din İstismarı’ konulu konferans

Hakkari İl Müftülüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimi etkinlikleri çerçevesinde ‘Din İstismarı’ konulu konferans düzenledi.

Hakkari’de ‘Din İstismarı’ konulu konferans

15 Temmuz 2018 10:41


Hakkari Sanayi ve Ticaret Odasının (HATSO) konferans salonunda düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Abdullah Gümüşsoy, Başkanlık Vaizi Şaban İşlek ve Ankara İl Vaizi Suat Altınkuş’un yanı sıra İl Müftüsü Faruk Gürbüz, ilçe müftü ve vaizleri, müftülük büro personelleri ile cami ve Kur’an kursu görevlileri katıldı.


Merkez Ahmed-i Hani Kur’an Kursu Öğretici Faysal Kaya’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Gürbüz’ün açılış konuşmalarıyla devam etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Abdullah Gümüşsoy’un sunumunun ardından sırasıyla Başkanlık Vaizi Şaban İşlek ve Ankara İl Vaizi Suat Altınkuş ise birer konuşma yaptılar.




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