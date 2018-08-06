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06 Ağustos 2018 01:14

Hakkari’de gece yarısı korkutan yangın

Hakkari Devlet Hastanesi civarında bulunan yan yana bulunan aktif haldeki esnaflara ait 4 ayrı baraka henüz belirlenemeye bir nedenden dolayı yandı.

Hakkari’de gece yarısı korkutan yangın

06 Ağustos 2018 01:14

Çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Saat 00: 35 sıralarında Hakkari Devlet Hastanesi istinat duvarı kenarında bulunan bazı esnaflara ait 4 barakada henüz belirlenemeye bir nedenden dolayı yangın çıktı.


İtfaiye ekibi hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangının büyümesi ve çevre binalara sıçraması ihtimaline karşı hemen devreye giren İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da olay yerine gelerek yangına müdahale etti.


Dumanlar nedeniyle kent merkezi ise adete görünmez hale geldi. Yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken bazı esnaflara ait aktif haldeki 4 baraka ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.




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