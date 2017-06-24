Hakkari’de ilk defa Urfalılar sıra gecesi düzenlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eski hükümet konağı bahçesinde düzenlenen ve Ramazan ayı başından itibaren devam ederek değişik sanatçılar sahne aldığı etkinlik muhteşem bir final ile sona erdi. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Abdi Arslan, 11 mahalle muhtarı ve binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Yılmaz Çelik Urfa sıra gecesi ekibi enstrümanları ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nden 8 ekip sahne aldı. Urfalılar canlı performansları birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirirken, diğer taraftan ise sahnenin içinde ve dışında çiğ köfteler yoğruldu. Yoğrulan çiğköfteler program sonunda yaklaşık bin kişiye ikram edildi. Urfa sıra gecesi ekibinden Yılmaz Çelik, Türkiye’nin her yerinde program düzenlediklerini belirterek ilk defa Hakkari’ye geldiklerini ifade etti. Çelik, bu organizasyonu yapan Hakkari Valiliği, Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Cinegold’s yetkililerine teşekkür etti.

Program sonunda konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, düzenledikleri Ramazan etkinlikleri programına yöre halkının büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Başkan Epcim, ”Ramazan ayı başından beri devam eden etkinliklerde değişik sanatçılar sahne aldı. Hakkarili çocuklara yönelik güzel programlar düzenlendi. Finali ilk defa Hakkari’ye gelen Urfalılar sıra gecesi düzenledi. Hakkari’deki hizmetler ise gerek alt yapı ve gerek üst yapısıyla gerek sosyal ve kültürel faaliyetlerle tam bir şehir oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu kültür ve sanatsal etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.