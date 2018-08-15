Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “6 ile 14 Ağustos 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 34 bin 468 paket sigara, 3 bin 340 kilogram çay, 330 adet cep telefonu, 3 bin 680 kilogram şeker ve 99 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. 4 şahıs tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.