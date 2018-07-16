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16 Temmuz 2018 13:54

Hakkari’de kendini emniyet amiri olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Hakkari’de kendisini emniyet amiri olarak tanıtarak vatandaşlardan tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Hakkari’de kendini emniyet amiri olarak tanıtan şahıs tutuklandı

16 Temmuz 2018 13:54


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, kendilerini emniyet içerisinde bulunan operasyonel birimlerde görevli amir-müdür olarak tanıtıp vatandaşlardan telefonla veya yüz yüze tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Hakkari ve Van’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 2 dolandırıcı kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan U.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden H.Ö. ise ‘resmi unvan kullanarak iletişim yoluyla dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.




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