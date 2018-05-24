Hakkari’de ‘Kent Park Yaşam Merkezi’ projesi

Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında yapılacak olan "Kent Park Yaşam Merkezi" projesi çalışmaları hızla devam ediyor. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, kentin en büyük camisi olan Ulu Camii’nin hemen karşısında bulunan 8 bin metrekare alan üzerindeki belediye eski garaj binasını yıkarak yerine Kent Park Yaşam Merkezi inşa edileceğini ifade ettiler. Yetkililer, “Bu yaşam alanının içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlar yer alacaktır” dediler.

Kentin çehresini değiştirecek "Kent Park Yaşam Merkezi" projesinde temel hazırlık çalışmaları ise devam ediyor.