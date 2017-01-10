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10 Ocak 2017 12:01

Hakkari’de Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması

Hakkari’de Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması

10 Ocak 2017 12:01

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması yapıldı.
2800 rakımlı Merga Büta Kayak Merkezinde yapılan yarışmada sporcular dereceye girmek için büyük bir çaba harcadı. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı İsa Ayhan, yarışmanın 8 kategoride 47 sporcunun katılımı ile yapıldığını belirtti. Ayhan, “Yalnız burada çocukları yarıştırmak dışında asıl amacımızın onlara sporu sevdirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Burada dereceye giren sporcular, 12-13 Ocak 2017 tarihinde Erzincan ilinde yapılacak A grubu elemelerinde Hakkari’yi temsil edeceklerdir” dedi.
Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Personel Şube Müdürü Naif Çallı ve kulüp antrenörleri tarafından verildi.
Ödül töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yarışmaya katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi. Güldal, “Kayak konusunda ilimiz önemli başarılara imza atıyor, tabii ki bunu siz değerli sporcularımıza borçluyuz. Okullar Arası Kuzey Alp Disiplini branşında 13 Ocak 2017 tarihinde Yüksekova ilçemizde il birinciliği yarışması 8 kategoride düzenlenecek olup, 14 Ocak 2017 tarihinde ise il merkezinde Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği 8 kategoride gerçekleştirilecektir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.



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