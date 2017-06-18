Hakkari’de Ramazan etkinlikleri

Bedensel engelleri olduğu için etkinlik alanına gelemeyen çocukların ayağına giden ekipler, ‘Polis Kanka’lar da eşlik etti. Hakkari Belediyesi ve Cinegolds Organizasyon tarafından organize edilen mahalle etkinliklerinde Hacivat-Karagöz gösterisi yapılarak çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı etkinliklerde, çocuklar ‘Polis Kanka’yla oyunlar oynayarak eğlendi. Berçelan Mahallesi’nde bulunan evleri ziyaret eden ekipler, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Palyaçolar gösterilerinin de yapıldığı etkinlikler için çocuklar Hakkari Valisi ve belediye başkanına teşekkür ettiler.