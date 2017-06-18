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18 Haziran 2017 09:13

Hakkari’de Ramazan etkinlikleri

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliklerine katılamayan çocuklar için ekipler mahallerde gösteri yaptı.

Hakkari’de Ramazan etkinlikleri

18 Haziran 2017 09:13


Bedensel engelleri olduğu için etkinlik alanına gelemeyen çocukların ayağına giden ekipler, ‘Polis Kanka’lar da eşlik etti. Hakkari Belediyesi ve Cinegolds Organizasyon tarafından organize edilen mahalle etkinliklerinde Hacivat-Karagöz gösterisi yapılarak çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi.


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı etkinliklerde, çocuklar ‘Polis Kanka’yla oyunlar oynayarak eğlendi. Berçelan Mahallesi’nde bulunan evleri ziyaret eden ekipler, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Palyaçolar gösterilerinin de yapıldığı etkinlikler için çocuklar Hakkari Valisi ve belediye başkanına teşekkür ettiler.




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