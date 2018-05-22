Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 09:56

Hakkari’de renkli Ramazan geceleri

Hakkari’nin en büyük dinlenme parklarından olan Valilik Parkı, Ramazan ayında renkli görüntülere sahne oluyor.

Hakkari’de renkli Ramazan geceleri

22 Mayıs 2018 09:56


On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Valilik Parkı şenlendi. Güzel manzarası ve yeşilliği ile ilin tek aile parkı olan Valilik Parkı, vatandaşlarla dolup taştı. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar parkta oturarak güzel zaman geçiriyor.


Parkta kurulan sahnede birbirinden güzel şarkılar seslendiren sanatçı Fikret Kaval ve ekibi ise, yöre halkından tam not aldı. Ailelerin akın ettiği ve 16 kişinin istihdam edildiği Valilik Parkı, renkli görüntülere sahne oluyor.


Hakkarili vatandaşlar, belediye tarafından tek şeridi trafiğe kapanan Bulvar Caddesi’nde sahura kadar bir arada vakit geçirdiklerini belirterek, “Ramazan nedeniyle oluşan kalabalık, Taksim Meydanı’nı aratmıyor. Rengarenk görüntülerin yaşandığı kentimizde, aileler huzur içinde eğlenmenin sevincini yaşıyor. Valilik Parkı işletmesi sahiplerinin ise tüm içecekleri uygun fiyata vermesi ise bizleri mutlu etmiştir” şeklinde konuştular.


Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Valilik Parkı işletmecileri ise, canlı müzik eşliğinde Ramazan gecelerine renk kattıklarını ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç