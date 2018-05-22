Hakkari’de renkli Ramazan geceleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Valilik Parkı şenlendi. Güzel manzarası ve yeşilliği ile ilin tek aile parkı olan Valilik Parkı, vatandaşlarla dolup taştı. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar parkta oturarak güzel zaman geçiriyor.

Parkta kurulan sahnede birbirinden güzel şarkılar seslendiren sanatçı Fikret Kaval ve ekibi ise, yöre halkından tam not aldı. Ailelerin akın ettiği ve 16 kişinin istihdam edildiği Valilik Parkı, renkli görüntülere sahne oluyor.

Hakkarili vatandaşlar, belediye tarafından tek şeridi trafiğe kapanan Bulvar Caddesi’nde sahura kadar bir arada vakit geçirdiklerini belirterek, “Ramazan nedeniyle oluşan kalabalık, Taksim Meydanı’nı aratmıyor. Rengarenk görüntülerin yaşandığı kentimizde, aileler huzur içinde eğlenmenin sevincini yaşıyor. Valilik Parkı işletmesi sahiplerinin ise tüm içecekleri uygun fiyata vermesi ise bizleri mutlu etmiştir” şeklinde konuştular.

Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Valilik Parkı işletmecileri ise, canlı müzik eşliğinde Ramazan gecelerine renk kattıklarını ifade ettiler.