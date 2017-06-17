Hakkari’de sondaj çalışması sonuç verdi

İlk sondajdan iki günde bir 3 saat su verilebilen Hakkari’de yaşanan içme suyu sorunun bir an önce çözülmesi için dört koldan çalışan Hakkari Belediyesi şehir içi içme suyu şebekesine takviye yeni su kaynakları kazandırmak için bir süre önce Merzan Mahallesinde başlattığı sondaj çalışmasını tamamlayarak, sondaj kuyusundan saniyede 5 litre tazyikle akan su çıkardı. İlk sondajdan çıkan saniyede 5 litre tazyikli suyun 2 bin 500 nüfusa yeterli olacak. İlk sondajın tamamlanmasıyla belediye ikinci sondaj çalışmalarına aynı mahalle üzerinde belirlenen farklı noktada başladı.

“Sondajlar içme suyu şebekesini güçlendirecek”

Burada incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, alternatif çözümlerle şehir içi içme suyu şebekesine bağlanacak su kaynaklarını güçlendirmek için sondaj çalışmalarının yapıldığını, bu kapsamda ilk sondajın tamamlandığını, ikinci sondaja başladıklarını belirterek, şehir genelinde belirlenen altı ayrı nokta üzerinde yıl boyunca sondaj çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.