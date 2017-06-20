Hakkari’de uyuşturucu operasyonları

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde ’Uyuşturucu İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 4.143 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 315 TL para ve 2 adet cep telefonu ile Esendere Beldesinde yapılan aramada 20 paket halinde 19 kilo 580 gram esrar maddesi ele geçirilmiş. Esrarla ilgili gözaltına alınan T.K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şahıs ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.