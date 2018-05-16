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16 Mayıs 2018 15:31

Hakkari’de ‘Veteranlar Basketbol Turnuvası’ sona erdi

Hakkâri Belediyesi tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkâri İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen "Veteranlar Basketbol Turnuvası", oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Hakkari’de ‘Veteranlar Basketbol Turnuvası’ sona erdi

16 Mayıs 2018 15:31


21 Nisan 2018 tarihinde 12 takımdan 147 sporcunun katılımıyla başlayan turnuvada rakiplerini yenen Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımları, bugün oynanan final müsabakasında karşı karşıya geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda oynanan müsabakayı Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Yakup Aktaş, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile çok sayıda sporsever izledi.


Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımını 53-43 yenen Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, turnuvanın şampiyonu olurken, Hakkâri Üniversitesi ve 23 Nisan Basketbol Takımları ise üçüncülüğü paylaştı.


Vali Cüneyit Orhan Toprak, turnuvada 275 basketle en çok sayı kaydeden Milli Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı oyuncusu Erol Hanligil, en centilmen oyuncu seçilen Jandarma Komutanlığı Basketbol Takımı oyuncusu Efraim Doğan ve müsabaka hakemlerine plaket, dereceye giren takımlara da kupa ve madalyalarını vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ayrıca turnuva kapsamında Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından basketbol oynayan 250 çocuğa da basketbol topu dağıtıldı.




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