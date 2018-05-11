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11 Mayıs 2018 14:42

Hakkari’den İsrail ve Fransa’ya kınama

ı Kerim’in bazı ayetlerinin değiştirilsin yönündeki açıklamaları kınandı.

Hakkari’den İsrail ve Fransa’ya kınama

11 Mayıs 2018 14:42


H. Said Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrası bir araya gelen kalabalık adına açıklama yapan İzzeddin Ceylan, bugün tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıktıklarını belirtti. Ceylan, “Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz” dedi.


Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasına da değinen Ceylan, “Fransa’da yaşlı bir Yahudi kadının öldürülmesi üzerine ortaya çıkan birtakım tartışmalara bağlı olarak, bazı odaklar tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e karşı bir iftira kampanyası başlatıldığı ve haddi aşan provakatif teklifler dile getirildiğini takip etmekteyiz. Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur. Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kur’an-ı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir” diye konuştu.


Vatandaşların destek verdiği açıklama; ABD, İsrail ve Fransa’yı kınayan sloganlarla son buldu.




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