Hakkarili engellilerden Türkiye üçüncülüğü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Sümbül Engelliler Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, katıldıkları Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında 7, 8 ve 9. klasmanda Türkiye üçüncülüğü kupasını aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde Ankara Altındağ Spor Salonunda gerçekleştirilen Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Hakkari'yi temsilen müsabakaya katılan Sümbül Engelliler Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, ödül alan sporcularla ve kulüp yöneticileriyle birlikte Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal'ı makamında ziyaret ederek, sporcuların çalışmalarında kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti. Ertuş, Vali Cüneyit Orhan Toprak ve İl Müdürü Güldal'ın spor yapmak isteyen herkes için spor tesislerini açık tutuğunu ve başarının da beraberinde geldiğini ifade ederek, turnuvalar için kıyafet desteğinde bulunan Dumlupınar Alışveriş Merkezi yetkililerine de teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Reşit Güldal ise, Hakkari'de dezavantajlı engelli bireylere özellikle spor anlamında verilen her desteğin önemli olduğunu söyledi. Güldal, “Müdürlük olarak bu konuda önemli bir hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle son iki yıldır Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Türkiye'de bölgeselde ilk sekize yerleşmesini de yakından takip ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.