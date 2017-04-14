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14 Nisan 2017 12:01

Halk Sağlığı Müdürlüğünden büyük başarı

Hakkâri’de saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Halk Sağlığı Müdürlüğü, birçok faaliyet gerçekleştirerek başarılı çalışmalara imza attı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden büyük başarı

14 Nisan 2017 12:01


İl merkezi ve ilçelerde gezdikleri okullarda 8 bin 525 öğrenciye ergenlik, verem, hijyen ve obezite konularında eğitim veren sağlık ekipleri, 2 bin 850 öğrenciyi ise sağlık taramasından geçirdi. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı kapsamında da Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli diş hekimlerince, 6 bin 195 öğrenciye florürlü vernik uygulaması yapılarak 7 bin 400 öğrenciye diş macunu dağıtıldı.


İl genelinde 2 bin 332 ev ziyaretinin gerçekleştirildiği faaliyette, vatandaşlar muayene edilerek sağlık taramasından geçirildi. Ayrıca ev ziyaretlerinde 5 bin adet el broşürünün dağıtıldığı ve 2 bin 500 kadına da meme kanseri hakkında eğitim verildiği bildirildi.




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