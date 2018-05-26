Kanada’ya götürülmek istenilen Afyon sakızı gele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25.05.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde bulunan PTT kargo taşımacılığı kullanılarak Kanada’ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde; PTT kargo şubesi içerisinde bulunan 1 şahsın üzerinde ve yanında bulunan karton kutu içerisinde yapılan aramada 1,5 kg uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen afyon sakızı ele geçirilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.