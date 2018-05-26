Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 21:20

Kanada’ya götürülmek istenilen Afyon sakızı gele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kargoyla Kanada’ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapmak isteyen bir kişi gözaltına alındı.

Kanada’ya götürülmek istenilen Afyon sakızı gele geçirildi

26 Mayıs 2018 21:20


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25.05.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçe Merkezinde bulunan PTT kargo taşımacılığı kullanılarak Kanada’ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde; PTT kargo şubesi içerisinde bulunan 1 şahsın üzerinde ve yanında bulunan karton kutu içerisinde yapılan aramada 1,5 kg uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen afyon sakızı ele geçirilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç