Kıran ve Berçelan mahalleleri sıcak asfalta kavuşuyor

Birçok mahallede kademeli olarak asfalt çalışmalarının yürütüldüğü kent merkezinde, bu yıl programa alınan yolların bir an önce bitirilmesi için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kıran Mahallesi Berçelan Caddesi’ni ilk defa sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, MİT Kavşağı karşısındaki Berçelan Mahallesi’nin kesiştiği yolun asfaltlama çalışmalarına ise başladı.

Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, kentin değişik noktalarında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde denetleyerek, teknik ekipten bilgi aldı.