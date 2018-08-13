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13 Ağustos 2018 12:25

Kıran ve Berçelan mahalleleri sıcak asfalta kavuşuyor

Hakkari Belediye Başkanlığı, yaptığı çalışmalar kapsamında Kıran ve Berçelan mahallelerini sıcak asfalta kavuşturuyor.

Kıran ve Berçelan mahalleleri sıcak asfalta kavuşuyor

13 Ağustos 2018 12:25


Birçok mahallede kademeli olarak asfalt çalışmalarının yürütüldüğü kent merkezinde, bu yıl programa alınan yolların bir an önce bitirilmesi için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kıran Mahallesi Berçelan Caddesi’ni ilk defa sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, MİT Kavşağı karşısındaki Berçelan Mahallesi’nin kesiştiği yolun asfaltlama çalışmalarına ise başladı.


Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, kentin değişik noktalarında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde denetleyerek, teknik ekipten bilgi aldı.




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