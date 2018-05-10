Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:41

Kooperatif Başkanı Özdemir, üyeleriyle bir araya geldi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki S.

Kooperatif Başkanı Özdemir, üyeleriyle bir araya geldi

10 Mayıs 2018 11:41

S. 16 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Behçet Özdemir, şoförlerle bir araya geldi.


Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafede şoförlerle bir araya gelen Kooperatif Başkanı Behçet Özdemir, üyelerinin sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt verdi. Burada konuşan Behçet Özdemir, “Sizler de çok sıkıntı çektiniz, ama artık bu sıkıntıları geride bıraktınız. Sizler bizim baş tacımızsınız. Bundan böyle her konuda fikir alışverişinde bulunacağız. Bizler vatandaşımızın hizmetkârıyız. Siz ne kadar sorunsuz çalışırsanız biz de o kadar vatandaşımızı rahat ettiririz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
16
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç