Kooperatif Başkanı Özdemir, üyeleriyle bir araya geldi

S. 16 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Behçet Özdemir, şoförlerle bir araya geldi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafede şoförlerle bir araya gelen Kooperatif Başkanı Behçet Özdemir, üyelerinin sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt verdi. Burada konuşan Behçet Özdemir, “Sizler de çok sıkıntı çektiniz, ama artık bu sıkıntıları geride bıraktınız. Sizler bizim baş tacımızsınız. Bundan böyle her konuda fikir alışverişinde bulunacağız. Bizler vatandaşımızın hizmetkârıyız. Siz ne kadar sorunsuz çalışırsanız biz de o kadar vatandaşımızı rahat ettiririz” dedi.