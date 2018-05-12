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12 Mayıs 2018 18:11

Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

12 Mayıs 2018 18:11


Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi’nde 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri için düzenlenen etkinlikte konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, tüm annelerin ‘Anneler Gününü’ kutlayarak, “Annelerin hakları asla ödenemez. Onun için onların kıymetini bilelim. Bu kapsamda ebediyete intikal eden tüm annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Anne ve babaların çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğinin altını çizen Kaşıkçı, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bizler çocuklarımıza sahip çıkmazsak yarın birileri çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışır. Onun için çocuklarımıza her aşamada sahip çıkmalıyız ve onları iyi yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.


Konuşmaların ardından minik çocuklar tarafından, Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, çeşitli gösteriler sunuldu.


Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Kur’an kursu öğretmenleri, öğrenci ve aileleri katıldı.




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