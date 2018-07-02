Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 09:14

Mehmetçik tuzaklara karşı teyakkuzda

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyon kararlılıkla devam ederken, yurt içinde de olası tuzaklara karşı Mehmetçik faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçik tuzaklara karşı teyakkuzda

02 Temmuz 2018 09:14


Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor.



Menfez ve köprüler tek tek kontrol ediliyor


Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki yollarda bulunan köprü ve menfezlerde olası tuzaklara karşı sürekli kontrollerini yaptırıyor. Köprü ve menfezler tek tek kontrol edilirken, jammer araçların da bölgede bulunması dikkat çekiyor.



Askeri hareketlilik gün boyu devam ediyor


Derecik belde merkezinde ve sınır boylarında Mehmetçik sürekli devriye gezerken, askeri hareketlilik ise hız kesmeden devam ediyor. ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı askeri araçların konvoy halinde sınır boylarına intikal etmesi gözlemlenirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Asker Kandil’e doğru ilerleyişini sürdürürken, Derecik halkı da operasyonlara büyük destek veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç