Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 21:08

Memur-Sen’den gazetecilere yemek

Memur-Sen’den gazetecilere yemek

10 Ocak 2017 21:08

Memurlar Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Hakkari Şubesi, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle ildeki gazetecilere akşam yemeği verdi.
Hakkari Memur-Sen, ildeki gazetecilere akşam saatlerinde bir lokantada yemek verdi. Yemeğe ildeki ulusal ve yerel basında çalışanlar ile Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ve Memur-Sen üyeleri katıldı. Hakkari Memur-Sen İl Temsilcisi Nihat Gür, zorlu bir coğrafyada zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını söyledi. Gür, ”10 Ocak 1961’de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bugün ’Çalışan Gazeteciler Günü’ ya da ’Bayramı’ olarak anılıyor. Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazeteciler, kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahiptir” dedi.
Yemekte gazeteciler adına kısa bir konuşma yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş ise, Türkiye’nin en ücra köşesinde bulunan Hakkari’de zor şartlar altında görev yaptıklarını söyledi. Taş, ”Zorlu bir coğrafyada zorlu bir mesleği icra ediyoruz. Haber takibi yaparken bazen tartaklanıyoruz, bazen de gözaltına alınıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce toplumsal olaylarda bir arkadaşımız ağır yaralandı ve günlerce tedavi altında kaldı. Yine haber takibi yapan bir gazeteci arkadaşımız tartaklanarak gözaltına alındı ve yaklaşık bir yıldır kamerası geri verilmedi. Çetin şartlarda savaşta, çatışmada, her türlü olağanüstü durumda haber peşinde koşan, tek bir kare ve açıklama için saatlerce bekleyerek mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç