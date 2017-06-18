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18 Haziran 2017 23:12

Önal ailesinin acı günü

Hakkarili vatandaşlar, Önal ailesinin fertlerini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Önal ailesinin acı günü

18 Haziran 2017 23:12


Dün öğle saatlerinde Hakkari karayolunun 11’inci kilometresinde bulunan Suüstü köyü yakınlarında Aydın Önal yönetimindeki aracın Yüksekova Deresine yuvarlanması sonucu Nesibe Önal, Fazile Kurt, Sevim Önal, Samet Önal, Aydın Önal ve Banu Önal yaralanmış, biri kadın ikisi çocuk 3 kişi de suya kapılmıştı. Yoldan geçen vatandaşların araçtan çıkardığı yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan 41 yaşındaki Banu Önal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Suda kaybolan 3 kişinin bulunması için de arama çalışmaları devam ediyor.


Kazada hayatın kaybeden 41 yaşındaki Banu Önal’ın cenazesi akşam saatlerinde büyük bir araç konvoyu eşliğinde Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenazenin geldiğini duyan yediden yetmişe herkes hastaneye akın etti. Önal ailesinin feryatları ise oradaki herkesi derinden üzdü.


Banu Önal’ın cenazesi yarın saat 09.30 sıralarında Dağgöl Mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.


Hakkari Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Engin Önal, kayıpların bulunmasıyla birlikte taziye çadırı kurulacağını söyledi. Önal, hastaneye akın eden Hakkarili vatandaşların bu acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için de herkese teşekkür etti.




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