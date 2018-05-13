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13 Mayıs 2018 09:37

(Özel Haber) Mehmetçik Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde kuş uçurtmuyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2172 rakımlı Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, adeta kuş uçurtmuyor.

(Özel Haber) Mehmetçik Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde kuş uçurtmuyor

13 Mayıs 2018 09:37


30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ‘Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu’yla Irak’ın kuzeyine yaklaşık 5,5 kilometre mesafedeki Dağbaşı Tepe, 3 Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütünden tamamen temizlenmişti. Dağbaşı Tepe’de göğüs göğüse mücadele vererek teröristleri temizleyen Mehmetçik, tespit edilen terör hedfelerini de havan ve top atışlarıyla etkisiz hale getiriliyor.


Üs bölgesinde görevli askerler, eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bölgede konuşlu bulunan havancı askerler, teorik eğitimlerinin yanında uygulamalı atışlar da yapıyor. Dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik’in üs bölgesindeki faaliyetleri sayesinde artık Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye teröristlerin sızma girişimleri de engellendi.



“Hudut bize emanet”


Sınırı gözetleyen Piyade Çavuş Ali Özdemir, Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinde görev yapmaktan çok gururlu olduğunu belirterek, “Böyle bir coğrafyada askerlik yapmak her ana evladına nasip olmaz. Allah bize de nasip etti. Bizlere dualarını eksik etmeyenler, evlerinde rahatça uyusunlar. Hudut bize emanet” dedi.




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