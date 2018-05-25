Şehit güvenlik korucular için Şemdinli’de tören düzenlendi

Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Güvenlik korucuları Ayhan ve Adil Özer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle naaşları helikopterle Şemdinli ilçesine getirildi. Şehit güvenlik korucuları için Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında da tören düzenlendi. Buradaki törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkmen, askeri erkan, polis ve kurum temsilcileri katıldı.

Törenin ardından şehitler Ayhan ve Adil Özer’in cenazeleri, defnedilmek üzere Kayalar köyüne uğurlandı.