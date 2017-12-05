Şehit ve gazi ailelerinden AK Parti’ye ziyaret

Şemdinli ilçesinden gelen Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmettin Erden ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür tarafından karşılandı. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleriyle yakından ilgilenerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Gür, “Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin miraslarına, temsil ettiği manaya sahip çıkmak ve ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmaktır” dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmettin Erden ise, Şemdinli ve değişik köylerdeki dernek üyeleri ile birlikte bir takım sorun ve sıkıntılarını dile getirmek için Başkan Gür’ü ziyaret ettiklerini söyledi.