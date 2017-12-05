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05 Aralık 2017 17:14

Şehit ve gazi ailelerinden AK Parti’ye ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür’ü ziyaret etti.

Şehit ve gazi ailelerinden AK Parti’ye ziyaret

05 Aralık 2017 17:14


Şemdinli ilçesinden gelen Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmettin Erden ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür tarafından karşılandı. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleriyle yakından ilgilenerek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Gür, “Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bizlere düşen görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin miraslarına, temsil ettiği manaya sahip çıkmak ve ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmaktır” dedi.


Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmettin Erden ise, Şemdinli ve değişik köylerdeki dernek üyeleri ile birlikte bir takım sorun ve sıkıntılarını dile getirmek için Başkan Gür’ü ziyaret ettiklerini söyledi.




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