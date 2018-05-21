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21 Mayıs 2018 15:30

Şemdinli kırsalında mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şemdinli kırsalında mühimmat ele geçirildi

21 Mayıs 2018 15:30


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Arama neticesinde; 5 adet el bombası, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 416 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 8 adet şarjör kütüklüğü, 2 adet şarjör kılıfı, 2 adet telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet dürbün, 1 adet kamera, 10 adet kameraya ait hafıza kartı, 300 metre kablo, 9 bin 200 TL nakit para, 2 adet fotoğraf makinesi bataryası, 1 adet radyo, 2 adet USB kablo, 6 adet şarj kablosu, 1 adet akımölçer, 1 adet güneş paneli, 1 adet şemsiye, 1 adet elektrikli fünye, 7 adet çanta, 1 adet uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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