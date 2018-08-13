Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 16:58

Şemdinli’de çocuklara ve gençlere yönelik kurs

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli branşlarda düzenlenen kurslar devam ediyor.

Şemdinli’de çocuklara ve gençlere yönelik kurs

13 Ağustos 2018 16:58


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediyesi Kültür Merkezi Koordinatörü Sihat Sakın, "Şemdinli Belediye Kültür Merkezimizde keman, erbane, kaval, bağlama, gitar, ney, yan flüt, resim, folklor, fotoğrafçılık, bateri, çocuk korosu, tiyatro ve İngilizce kurslarımız var. Kurslarımızı gelen talepler doğrultusunda çeşitlendireceğiz. Haftanın 7 günü devam eden kurslarımıza şu anda 15-25 yaş arasında 100 kişi katılıyor. Gençlerimizin çocuklarımızın müzik kabiliyetinin geliştirilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla açılan kurslarımız yoğun ilgi görüyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç