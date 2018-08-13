Şemdinli’de çocuklara ve gençlere yönelik kurs

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediyesi Kültür Merkezi Koordinatörü Sihat Sakın, "Şemdinli Belediye Kültür Merkezimizde keman, erbane, kaval, bağlama, gitar, ney, yan flüt, resim, folklor, fotoğrafçılık, bateri, çocuk korosu, tiyatro ve İngilizce kurslarımız var. Kurslarımızı gelen talepler doğrultusunda çeşitlendireceğiz. Haftanın 7 günü devam eden kurslarımıza şu anda 15-25 yaş arasında 100 kişi katılıyor. Gençlerimizin çocuklarımızın müzik kabiliyetinin geliştirilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla açılan kurslarımız yoğun ilgi görüyor” dedi.