Şemdinli’de el sanatları sergisi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile aile destek merkezindeki 60 öğrencinin 7 ayda yaptığı bine yakın ürünün yer aldığı serginin açılışına İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Veysi Göz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, VEDAŞ İşletme Şefi Süleyman Kurt ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

El emeği göz nuru eserlerin sergilendiği sergiyi gezen Kaymakam Türkman ve beraberindekiler, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldılar.