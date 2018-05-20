Şemdinli’de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Mayıs 2018 günü saat 03.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Çatalca köyü bölgesinde icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu Yufkalı köyü Nizar Tepe mevkiinde tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet anti-tank roket başlığı, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeğine ait dürbün, 5 adet Kanas keskin nişancı tüfeğine ait şarjör, 85 adet Kanas keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 1 adet tüp, bin metre kablo, 1 adet şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.