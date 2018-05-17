Sınır’da Ramazan coşkusu

Çukurca kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlene Ramazan etkinliği kaymakamlık bahçesinde yapıldı. Etkinliğe ilçe Kaymakamı Temel Ayca, eşi Gökçe Nazlı Ayca. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İbrahim Sörmeli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Abacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan. Ak Parti ilçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Ezan okunmasının ardından Kaymakam Ayca ve beraberindekiler aynı masalarda vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtılar. Bahçede kurulun oyun parklarına akın eden çocuklar ise oynamanın sevincini yaşadılar. Konya’dan gelen animasyon ekibi yaramaz ibiş ile çocuklara yarışmalar yaptırdı ve çocuklara pamuk şekeri, mısır, dondurma ikram edildi. Yetişkinlere ise çay ikramında bulunuldu. Umre kayıt standına gelen vatandaşlar ise kayıtlarını yaptırdı. Ramazan ayı sonrası kuru çekimi ile 3 kişi seçilerek kaymakamlık ve belediye başkanlığının katkıları ile Umreye gönderileceği belirtildi.

"Çukurca’yı tanıtmaya devam edeceğiz"

Burada konuşan Kaymakamı Temel Ayca, yaklaşık 8 aydır Çukurca’da görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Buraya Türkiye’nin değişik yerlerinde gelen fotoğrafçılar ile birlikte fotoğraf yarışması düzenledik. Bu misafirler ilçe sakinlerinin evlerinde kaldılar. İlçe sakinleri çok güzel bir misafir perverlik sergilediler. Farklı etkinliklerle Çukurca’ya tanıtmaya devam edeceğiz. Burada düzenlenen bu program ilçemizde bir ilk olacak. Bir ay boyunca ilçe sakinlerini burada ağırlayacağız. Birlik ve beraberliğimizi sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Çukurca eski Çukurca değil artık huzuru ile anılıyor"

Çukurca’da ilk defa böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen Ak Parti ilçe Başkanı Zeki Derin ise, "İlçemizde yapılan bu etkinliğin mutluluğunu yaşamaktayız. İlçemizin özelikle ulusal medyada çatışmalarla asker şehitleri ile kaosla yani böyle bir isimle anılıyordu. Ama kaymakamımız, belediye başkanımız ve devlet büyüklerimizin ve halkımızla beraber artık bu algının kırıldığını ve burada güzelliklerin yaşandığını söyleyebilirim.

Burada daha önce foto safari yapıldığını ve 200 civarında ulusal çapta fotoğrafçıların geldiğini rafting, dağ yamacı yapıp doğal güzelliklerimizle tanıştılar. Halkımız gelen misafirleri kendi evlerinde en güzel şekilde ağırladılar.

Çukurca’nın eski algısı yok halkımız devletimiz, bu toprakları çok sevdiğini ve bölücü olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. Buradaki güzellikleri görüyorsunuz halk gece geç saatlere kadar eğleniyor. İnşallah huzur ve refah içerisinde yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sanatçı Bekir Çiçek sahne alarak Kerkük ve dumanlı dağlar ile değişik türküler seslendirdi. Sanatçı Bekir Çiçek’in türküleri eşliğinde Konya ilinde gelen semazenler sahne aldı. İlçe sakinleri ilk defa ilçelerinde gördükleri semazenleri hayranlıkla izlediler. Düzenlenen etkinlik geçe geç saatlere kadar devam ederken etkinliklerin Ramazan ayı boyunca farklı programlarla devam edeceği belirtildi.