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19 Haziran 2018 17:59

Teröristlerin ağaçlardaki gözetleme kuleleri deşifre oldu

Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanda güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyonda, teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu.

Teröristlerin ağaçlardaki gözetleme kuleleri deşifre oldu

19 Haziran 2018 17:59


Hakkari’nin dağlık ve kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından PKK’lı teröristlere karşı yürüttükleri operasyon aralıksız devam ediyor. Yapılan bu operasyonlar kapsamında teröristlere ait, mağara, sığınak ve mühimmatlar imha edilirken, teröristlerin güvenlik güçlerini takip ettiği gözetleme kuleleri ortaya çıktı. Dağlık alanda kayalıklar arasında güvenlik güçlerini gözetlerken, ormanlık alanda ise teröristlerin ağaç dallarında yaptıkları gözetleme kuleleri deşifre oldu. Güvenlik güçleri deşifre ettiği kuleleri tek tek imha etti.




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