Türkiye’nin birçok ilinden askerlere anlamlı hediye

Ceza Daire Başkanı Hüsnü Uğurlu’nun eşi Emine Uğurlu tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın da katılımıyla Hakkâri’de görev yapan askerlere dağıtıldı.

Ankara’da yaşayan Yüksek İş Güvenliği Uzmanı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Emine Uğurlu’nun başlattığı ve ülkenin birçok yerinden destek gören "Sıcacık Yüreklerden Mehmetçiğe" kampanyası kapsamında toplanan atkı, bere, kar başlığı, eldiven, çorap ve botlar, Hakkâri’de görev yapan askerlere hediye edildi. Ocak ayında kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’ne giden Emine Uğurlu, soğuk havadan etkilenip zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçikleri düşünerek, destek için "Sıcacık Yüreklerden Mehmetçiğe" kampanyası başlattı. Uğurlu’nun mensubu olduğu Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin de desteğiyle kısa sürede Ankara, Denizli, Konya, Balıkesir ve Hatay başta olmak üzere birçok ilden destek gören kampanyada kadınların ördüğü 400 boyunluk ve atkı ile hazır alınan 800’ü aşkın çorap, 100 kar başlığı, 440 eldiven ve 88 bot toplandı. Uğurlu, her birinin içine not bırakılan paketleri askerlere hediye etmek üzere Hakkâri’ye getirdi. Malzemeler, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun katıldığı programla 1565 rakımlı Demirli Üs Bölgesi ve Zap Karakolunda görevli askerlere dağıtıldı. Daha sonra üs bölgesi ve karakolda incelemelerde bulunan Vali Toprak ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ederek birlikte çay içti.

Vali Toprak, Ceza Daire Başkanının eşi Emine Uğurlu’nun güzel bir amaç için Hakkâri’de bulunduğunu söyledi. Gönderilen hediyelerin anlamına vurgu yapan Vali Toprak, "Türkiye’nin her yerinde 80 milyon insanımızın kalbi gerek Hakkâri’de, gerek Şırnak’ta, gerekse de yurt dışında vatanı ve milleti için fedakârca görev yapan Mehmetçiğimizle beraber atıyor. Emine Uğurlu hanımefendi de yoğun bir duygu içerisine girerek çam sakızı çoban armağanı atkılar, eldivenler, çoraplar örüp veya ördürüp bunları buradaki Mehmetçiklerimize, kardeşlerimize verme arzularını bize ilettiler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Çünkü bu bir gönül bağı oluşturma meselesi" dedi.

Devletin ve ordunun Mehmetçiklerin her türlü ihtiyacını dört dörtlük karşıladığını ifade eden Vali Toprak, Emine Uğurlu’nun Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin desteği ile gelerek hediyeleri takdim etmesinin kıymetli bir davranış olduğunu dile getirdi. Bu vesile ile 1565 rakımlı Demirli Üs Bölgesi ve Zap Karakoluna geldiklerini aktaran Vali Toprak, "Hem buradaki rütbeli personellerimiz ve Mehmetçiklerimizle sohbet ettik hem de ülkemizin dört bir köşesindeki ablalarımızın, teyzelerimizin, kardeşlerimizin hazırladığı bu hediyeleri kendilerine takdim ettik. Ve şu duyguyu hissettik ki, burada cansiperane görev icra eden Mehmetçiğimizle beraber 80 milyon aynı düşüncelerle yatıp kalkıyor, kalpleri burada atıyor. Buradakilerin mücadelesine ortak olmak istiyorlar. Bunu da böyle vesilelerle ifade etmek istiyorlar. Emeği geçen başta Emine Hanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes rahat ve huzurlu olsun. Çelik gibi ordumuz burada görevini icra etmektedir" şeklinde konuştu.

Emine Uğurlu ise, hayatının en güzel günlerinden birini geçirdiğini ve duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Kayseri’de kayak yaparken şartlar çok iyi olmasına rağmen üşüdüğüm zaman şunu düşündüm, Mehmetçik Güneydoğu’da bizi bekliyor. Sınırdaki askerlerimiz, özellikle de Hakkâri aklıma gelmişti. Bir atkıyla başladım. Sonra desteklerle buna bere, çorap, ayakkabı, boyunluk, eldiven de eklendi. Amaç bir sevgi köprüsü oluşturmaktı. Yoksa devletimiz güçlü. Askerlerimizin ihtiyaçları zaten karşılanıyor. Dualarımız, yüreklerimiz onlarlaydı ama ziyaret etmek istediğim için geldim. Hayatımda yaptığım en akıllıca şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Tüm Türkiye’den sevgi ve saygılar ilettim kendilerine. Umarım hediyelerimizi kabul ederler ve burada görev yapan Mehmetçiklerimiz ve idari amirlerimiz ayaklarına taş değmeden ailelerine kavuşurlar. Ördüğüm atkının her ilmeğinde ağladım. Desteklerinden dolayı Valimiz, komutanlarımız, Cumhuriyet Başsavcımız, eşim Hüsnü Uğurlu, Doğan Jeotermal Grup’a ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.