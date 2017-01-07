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07 Ocak 2017 09:51

Vali Toprak minik kayakçıları ziyaret etti

Vali Toprak minik kayakçıları ziyaret etti

07 Ocak 2017 09:51

Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, ‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’ projesi kapsamında kayak eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’ projesi kapsamında 12 ilköğretim ve 17 ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik her gün farklı spor branşlarında sportif eğitimler verilmeye devam ediyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan kayak tesislerinde, antrenör Sabri Demir, Ramazan Sevinç, Halil Kurşun ve Erman Çetin tarafından öğrencilere kayak ve kayma teknikleri eğitimi verildi. Proje kapsamında öğrencileri ziyaret eden Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, ilk defa kayakla tanışan öğrencilerin performansına hayran kaldı.
Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, hafta içinde 240 öğrencinin kayak tesislerine taşındığını ve amaçlarının ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmakla birlikte, çocuklara spor aşkını aşılamak olduğunu belirterek, kendilerine destek veren Vali Cüneyt Orhan Toprak’a teşekkür etti.
Proje sorumlusu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil ise, bu proje ile il sporuna yeni yetenekler kazandırdıklarını belirterek, çocukları derslerin yoğun temposundan uzaklaştırdıklarını ve onlara eğlenceli bir gün geçirttiklerini söyledi.
Kayak antrenörleri Sabri Demir ve Erman Çetin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje sayesinde yetenekli öğrencilerin keşfedildiğini belirtirken, profesyonel kayaklarla ilk defa kayan öğrenciler ise, kısa sürede kayak kaymayı öğrendiklerini, bu fırsatı kendilerine tanıyan yetkililere teşekkür ettiklerini söylediler.



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