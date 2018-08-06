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06 Ağustos 2018 09:05

Vali Toprak yaralı özel harekâtçı polisleri ziyaret etti

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırısı sonucu yaralanan 6 polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Toprak yaralı özel harekâtçı polisleri ziyaret etti

06 Ağustos 2018 09:05


Vali Toprak, 3 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Meskan Tepe Üs Bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan özel harekâtçı polisleri tedavi gördükleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Valin Toprak, yaralılarla bir süre sohbet ederek daha sonra sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Toprak, değişik tarihlerde gerçekleşen terör saldırılarında yaralanan ve hastanede tedavi gören 3 askeri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.




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