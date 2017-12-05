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05 Aralık 2017 09:06

Vali Toprak’ın eşinden engellilere ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr.

Vali Toprak’ın eşinden engellilere ziyaret

05 Aralık 2017 09:06

Funda Toprak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti.


İlk olarak Bağlar Mahallesi’nde bulunan engellilerden 7 yaşındaki Pervin Turan’ı, ardından da aynı mahallede ikamet eden 34 yaşındaki Murat Aksu ve 82 yaşındaki dedesi Arafat Aksu’yu ziyaret eden Toprak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir araya geldiği engellilerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Pehlivan Mahallesi’ne geçen Toprak, 20 yaşındaki Zilan Coşkun’u, ardından da 32 yaşındaki Filiz ve 28 yaşındaki Yunus Dinç kardeşleri ziyaret etti.


Ziyarette Toprak’a, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya ve sosyal hizmet uzmanları da eşlik etti.




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