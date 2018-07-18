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18 Temmuz 2018 13:43

Vali Toprak’tan Hakkari Üniversitesine ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof.

Vali Toprak’tan Hakkari Üniversitesine ziyaret

18 Temmuz 2018 13:43

Dr. Ömer Pakiş’i makamında ziyaret etti.


Eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte Hakkâri Üniversitesini ziyaret eden Vali Toprak, burada Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öçtürk tarafından karşılandı.


Vali Toprak, makamında ziyaret ettiği Pakiş ile bir süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakiş, yeni hizmet binaları ve yaptıkları çalışmalarla alakalı Vali Toprak’a bilgi verdi.




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