Vali Toprak’tan Hakkari Üniversitesine ziyaret

Dr. Ömer Pakiş’i makamında ziyaret etti.

Eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte Hakkâri Üniversitesini ziyaret eden Vali Toprak, burada Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öçtürk tarafından karşılandı.

Vali Toprak, makamında ziyaret ettiği Pakiş ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakiş, yeni hizmet binaları ve yaptıkları çalışmalarla alakalı Vali Toprak’a bilgi verdi.