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16 Haziran 2017 01:16

Vedaş ve Vepsaş bin kişiye iftar verdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Vedaş ve Vepsaş bin kişiye iftar verdi

16 Haziran 2017 01:16

Ş (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından bin kişiye iftar verildi.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde verilen iftar programına VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, VEPSAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, AK Parti eski İl Başkanı Av. A.Mecit Tarhan, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Abdi Arslan ile VEDAŞ ve VEPSAŞ personeli ile binlerce vatandaş katıldı.


Verilen iftar yemeği sonrası kısa bir açıklama yapan VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde her ramazan ayında başlattıkları ve geleneksek bir etkinliğe dönüşen iftar yemeklerinin bu yılda devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Vatandaşlarımıza yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüzün selamlarını getirdik. Hakkarili vatandaşlarımızın gelip bizimle iftarımızı paylaşması bizi onurlandırmıştır. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda daha yeni etkinlikler gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse yarın Çukurca ilçemizdeki vatandaşlarımızla da buluşup beraber iftar açacağız. Bugün bin kişilik iftar programı vermiştik. Ama binin üzerinde katılım vardı. Buda bizi mutlu etti. Davetimize iştirak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.




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