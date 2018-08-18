Yaralı kaya kartalı kurtarıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu, duyarlı bir vatandaş tarafından buluna yaralı kaya kartalını tedavi altına aldıklarını söyledi. Cindioğlu,” Duyarlı bir vatandaş sabah saatlerinde beni arayarak yaralı bir Kartal’ın olduğu, bunun üzerine olay yerine gidip yaralı kaya kartalı temsil aldık ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon merkezine getirdik. Yaptığımız muayene sonucunda aldığı darp ve travmaya bağlı sağ kanadında kırık kırıklar tespit edildi. Bu da röntgen sonucunda kesin teşhisi konulacak. Yaralı Kartal’a yapılacak tedaviden sonra doğa yaşam alanına ya da Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir” dedi.