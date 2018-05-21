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21 Mayıs 2018 16:40

Yüksekova kırsalında mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova kırsalında mühimmat ele geçirildi

21 Mayıs 2018 16:40


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesi Tuğlu köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Arama neticesinde 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet 70 mm anti-tank roketatar mühimmatı, 4 adet 93 mm anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet 105 mm termobarik roketatar mühimmatı ve 1 adet 40 mm RPG-7 roket sevk fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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