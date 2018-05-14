Yüksekova’da 2 yeni iş yeri açıldı

Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 10 kişinin istihdam edildiği “The Best Cafe Restaurant” adlı işyerinin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, bazı kanaat önderleri, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesini kesen Vali Toprak, ilçede açılan bu tür iş yerlerinin önemli olduğunu belirerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

İş yeri sahibi Sevcan Orbay da, iş yerini dünya mutfağı konseptiyle faaliyete geçirdiklerini dile getirdi. İlk etapta 10 kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Orbay, “Bugün davetimize iştirak eden vali, kaymakam ve sivil toplum örgütleri ile misafirlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

İkinci iş yeri de Anfartalar Sokağı üzerindeki Koca İş Merkezinin alt katında hizmete açıldı. “Urfa Ciğer ve Dürüm Evi” adlı iş yerinin sahibi Ali Yağan ise, iş yerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Vatandaşların damak tadına hitap edecek bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Yağan, “İş yerini farklı bir konseptle hazırladık. Hem göze hem de damak tadına hitap edecek şekilde tasarladık. Rekabet kaliteyi doğurur. Biz de burada vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunmaya çalışacağız” diye konuştu.