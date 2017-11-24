Yüksekova’da 24 Kasım Öğretmenler Günü

Sabah saatlerinde hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlanan tören, daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezi’nde devam etti. Buradaki törene Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Garnizon Komutanı Albay Şahin Dündar Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Günün anlam ve önemini yapılan konuşmalardan sonra öğrencilerin okudukları şiir ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle program son buldu.