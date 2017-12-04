Yüksekova’da ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlandı

Yüksekova’da Özel İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinin 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlen etkinliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş,İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenci velileri katıldı. Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “İnsanoğlunun hiçbir garantisi yok. Bugün sağlıklı olan bir insan yarın birer engelli adayı. Geleceğimizin garantisi olan engelli vatandaşların yaşam şartlarını hayat standartlarının iyileştirilmesi noktasında hükümetimiz, hem özel eğitim kurumlarına verdiği destek hem okullarımızdaki özel eğitim sınıfları ile engelli bireylere yönelik yapmış olduğu çalışmalardır. Engelli vatandaşların kamuda istihdam edilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi daha da ileriye götürülecek.İlçemizde ki duruma baktığımızda hiçbir engelli vatandaşımız kaldırımda rahatça yürüyecek halde değil. Biz önümüzde ki dönem yol çalışmalarımızda bu engelli bireylerimizin rahatça yürüyeceği ve nefes alabileceği caddeleri, kaldırımları dizayn etmeye çalışacağız. Önümüzde ki yıl gerçekleştireceğimiz projemiz Yüksekova’ya bir engelsiz yaşam merkezi olacak. Bu engelsiz yaşam merkezinde engelli vatandaşlarımıza özel kursla, sportif aktiviteler yapabileceği alanlar sosyal aktiviteleri oluşturabileceği alanların olduğu bir engelsiz yaşam merkezini ilçemize kazandıracağız. Özel kurum ve kuruluşlarımızın da engelli vatandaşlara yönelik dizaynlar yapması lazım. Bu bir zihinsel değişim bir algı değişimi ile başlayabilir. Bütün insanların engelli vatandaşlara olan ilgisi artınca biz başarılı olmuşuz demektir” dedi.

Etkinlikte engelliler, şiir, dans, tiyatro, müzik dinletisi ve oyun gösterileriyle keyifli dakikalar geçirdi. Program daha sonra Engelli öğrencileri hazırladıkları resim sergisini dolaştıktan sonra sona erdi.