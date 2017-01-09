HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kardelen Eğitim ve İstihdam Merkezi Derneği ile Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ortak hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliğince finanse edilen "Berivan’ın umudu" adlı projenin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İpek Yolu Caddesi’nde bulunan bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan

Kardelen Eğitim ve İstihdam Merkezi Derneği Başkanı Cebrail İrinç, projenin 2 bin 200 proje içinde başarılı ilk 144 proje arasına girerek hibe almaya hak kazandığını söyledi. Projenin amacının dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu veya istihdam edilebilirliğinin artırılması ile iş gücü piyasasına erişimlerin kolaylaştırması olduğunu belirten İrinç, "Derneğimiz yoksulluk riski altında bulunan, ücretsiz aile işçisi konumunda bulunan, kırsalda yaşayan 150 kadını hedef kitle seçti. Temel hedefimiz kadın emeğine katma değer katmak, kırsalda yaşayan kadınlarımızın hane gelirlerini artırmak, bu amaçla kırsalda yaşayan 150 kadınımıza mesleki becerilerini artıracak eğitimler verilecektir" dedi.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin de projenin Yüksekova için önemli olduğunu söyledi. Projenin başarılı olacağına inandığını belirten Tekin, "Proje kapsamında mesleki eğitim gören kadınlar, gelir elde edici düzeyde kendi işlerini kurabilecek ve iş sahibi olabileceklerdir. Bu tür projelerin özellikle bölgede yürütülmesi zordur. Bu anlamda proje ekibini kutluyorum. Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak projeye her anlamda destek olacağız" diye konuştu.

Katılımcılara kokteyl ikram edilen program, müzik dinletisi ile son buldu.