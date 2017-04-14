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14 Nisan 2017 12:58

Yüksekova’da evler su altında kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Yüksekova’da evler su altında kaldı

14 Nisan 2017 12:58


Yüksekova’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle evler sular altında kaldı. Sağanak yağmur nedeniyle Ova Yaşam Alışveriş Merkezi sular altında kaldı. AVM sahibi Orhan Aydın, "Dün akşam geç saatlerde yağan yağmurdan dolayı zemin katı ciddi bir şekilde su basmış ve yaklaşık 1 milyon liralık bir zararımız olmuştur” dedi.


İş yerinin önünden geçen kanalın tıkandığını belirten Aydın, “Tahminimce kanalın tıkanmasıyla su baskını oldu. Kanal tıkanınca tüm sular iş yerimize giriyor. Ciddi bir zararımız var. Eşyalarımız su içinde kalarak kullanılamaz durumda” diye konuştu.


Sel sularından dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise, yakınları tarafından sırtlanarak evden tahliye ediliyor. Evi dere kenarında bulunan Burhan Ayhan, çocuklarının korktuğu için sırtına alarak yakınlarına götürdüğünü söyledi.


Derenin taşması üzerine ise, Yüksekova Belediyesi ve Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliliği ekipleri de birçok noktada önlem alarak sel sularının önünü açmaya çalıştı.




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